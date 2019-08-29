Маріупольська Інвестиційна Група успішно пройшла черговий міжнародний аудит

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ТОВ "Керуюча компанія "Маріупольська Інвестиційна Група" (далі – ТОВ "КК "МІГ") успішно пройшла щорічний аудит комбінованої фінансової звітності за результатами діяльності компаній, які входять до її управління, за 2018 рік, складеної відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ).

Для проведення аудиту ТОВ "КК "МІГ" залучила Компанію Kreston GCG, яка представляє в Україні міжнародну мережу Kreston International, одну з провідних світових організацій в галузі аудиторських та консалтингових послуг.

Олег Іванюшенко, співзасновник та виконавчий директор ТОВ "КК "МІГ"

Незалежний аудитор підтвердив, що складена Групою комбінована фінансова звітність за 2018 рік достовірно відображає її фінансовий стан та фінансові результати відповідно до вимог МСФЗ.

Консолідовані активи Групи МІГ на кінець 2018 року склали 24 889 тис. дол. (на кінець 2017 р. - 24 854 тис.дол.). Консолідований власний капітал Групи на кінець 2018 року склав 21 794 тис.дол (на кінець 2017 р. - 21 945 тис. дол).

Консолідований валовий дохід за 2018 рік склав 7 235 тис.дол. (за 2017 р. - 5 837 тис.дол). Показник рентабельності EBITDA за 2018 рік склав 14% (у 2017 р. - 31%)

Богдан Дудніков, керівник фінансового департаменту ТОВ "КК "МІГ":

"Наша компанія продовжує слідувати стратегії підвищення стандартів корпоративного управління, прозорості бізнесу та якості розкриття інформації. Регулярне підтвердження звітності за стандартами МСФЗ дозволяє формувати більш відкриті та довірчі відносини з іноземними партнерами та клієнтами".

Олег Іванюшенко, співзасновник та виконавчий директор ТОВ "КК "МІГ":

"Керуюча компанія продовжує реалізацію масштабних інвестиційних проектів. Тому підготовка і підтвердження фінансової звітності за МСФЗ стає регулярним завданням управлінського персоналу компанії, і дозволяє виходити на міжнародний ринок позикового капіталу".

Про компанію:

ТОВ "Керуюча компанія "Маріупольська інвестиційна група" є компанією, що керує активами в транспортно-логістичному кластері Приазовського регіону.

В управлінні компанії перебувають такі активи: ТОВ "СРЗ" (машинобудування, перевалка, судноремонт і суднобудування), ТОВ "Укртрансагро" (сертифікований зерновий термінал в акваторії Азовського моря), ТОВ "УТА Логістик" (логістика зернових і олійних вантажів), ТОВ "Мартлет" (оператор, який проводить фумігацію вантажів на судах в морських портах України), ТОВ "Марітайм Логістікс" (менеджмент та агентування морських суден), ТОВ "СВІТ АГРО ТРЕЙД" (закупівля зернової продукції), ТОВ "ТРК "ТВ-7" (регіональний телеканал).

Більш детальну інформацію про підприємство можна знайти на сайті http://ukmig.com.ua/