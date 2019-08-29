В ArcelorMittal здивовані закликом Коломойського щодо націоналізації заводу
Керівництво Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" здивоване висловлюванням Ігоря Коломойського про необхідність націоналізації підприємства.
Про це заявив головний радник з питань взаємовідносин з державними органами влади "ArcelorMittal Кривий Ріг" Володимир Ткаченко.
"Націоналізація підприємства АрселорМіттал Кривий Ріг - це особиста точка зору Ігоря Валерійовича, яка насправді суперечить заявам нової влади про підготовку до масштабної приватизації. Йдеться про продаж багатьох держпідприємств з метою зменшення обсягів корупції, розвитку бізнесу та залучення інвестицій", - сказав Ткаченко .
За його словами, повернення підприємства державі перекреслить найуспішнішу приватизацію в країні. "Ми заплатили за підприємство 4,8 млрд доларів - це трохи менше половини від всієї суми, що надійшла від приватизації за всю новітню історію України. Ще стільки ж приблизно ми інвестували в модернізацію підприємства", - підкреслив Ткаченко.
Він також зазначив, що таке рішення стане негативним сигналом для міжнародних інвесторів.
За словами Ткаченка, АМКР не може бути і основною причиною онкозахворювань в регіоні.
"Якби основною причиною виникнення онкології були викиди промислового підприємства, то більша частина пацієнтів була б працівниками АрселорМіттал Кривий Ріг, оскільки вони безпосередньо знаходяться на виробництві - в епіцентрі викидів", - сказав Ткаченко.
За даними АМКР, на підприємстві зафіксовано 154 випадки онкозахворювання, що менше 0,9% від загальної кількості пацієнтів, які стоять на обліку в Криворізькому онкоцентрі.
Нагадуємо:
Коломойський в інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор.НЕТ" заявив про необхідність націоналізації найбільших підприємств.
За його словами, "смертність від раку легенів в Кривому Розі через викиди з ArcelorMittal в п'ять разів більша, ніж в Дніпрі".
20 липня СБУ провела обшуки в "ArcelorMittal Кривий Ріг".
Безпосередньо перед цим президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
В.о. глави СБУ Іван Баканов 22 липня звинуватив менеджмент АМКР в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.
"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечував звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявив про збитки в 1 млн доларів за підсумками місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок.
Після цього топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" в кінці липня зустрілися із Зеленським, а також провели переговори з представниками його Офісу.
Сторони обговорили можливості поліпшення екологічної ситуації та впровадження соціальних проектів в Кривому Розі.
В результаті досягли домовленості про реалізацію п'яти кроків в продовженні модернізації підприємства і зниженні впливу на навколишнє природне середовище, а також по реалізації соціальних проектів.
"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.
Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.
Економічна правда
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