"Інтерпайп" Пінчука реструктуризує заборгованість на 200 мільйонів доларів

Міжнародна трубно-колісна компанія "Інтерпайп" отримала згоду більшості кредиторів на реструктуризацію заборгованості по своїх облігаціях з терміном погашення у 2017 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що кредитори погодились на запропоновані "Інтерпайпом" умови реструктуризації по облігаціях на суму 200 млн доларів під 10,25%, які підлягають погашенню у 2017 році.

Кредитори погодились на умови реструктуризації під гарантії "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб" і "Інтерпайп Україна".

При цьому уточнюється, що згода була отримана на умовах і при дотриманні умов, що містяться в меморандумі про отримання згоди від 14 серпня 2019 року.

Рішення про реструктуризацію набуває чинності з 28 серпня.

Нагадаємо:

"Інтерпайп" - промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.