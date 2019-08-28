"Інтерпайп" Пінчука реструктуризує заборгованість на 200 мільйонів доларів
Міжнародна трубно-колісна компанія "Інтерпайп" отримала згоду більшості кредиторів на реструктуризацію заборгованості по своїх облігаціях з терміном погашення у 2017 році.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву компанії.
Зазначається, що кредитори погодились на запропоновані "Інтерпайпом" умови реструктуризації по облігаціях на суму 200 млн доларів під 10,25%, які підлягають погашенню у 2017 році.
Кредитори погодились на умови реструктуризації під гарантії "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб" і "Інтерпайп Україна".
При цьому уточнюється, що згода була отримана на умовах і при дотриманні умов, що містяться в меморандумі про отримання згоди від 14 серпня 2019 року.
Рішення про реструктуризацію набуває чинності з 28 серпня.
Нагадаємо:
"Інтерпайп" - промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс.
Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
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