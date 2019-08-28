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JYSK розширює мережу в Україні до 54 магазинів

Середа, 28 серпня 2019, 13:29

ТОВ "Юск Україна" (Київ), що розвиває в Україні мережу магазинів меблів і товарів для дому JYSK групи компаній Jysk Group (Данія), 29 серпня відкриє дві нові торгові точки - у Львові та Кривому Розі – розширивши мережу в Україні до 54 магазинів.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Як зазначається у прес-релізі, магазин у Кривому Розі площею 1,3 кв. м запрацює у ТРЦ "Victory Plaza" на вул. Лермонтова, 37. Він стане другим об'єктом мережі, що працює у Кривому Розі.

Торгова точка у Львові розміститься в ТЦ "Ашан" на вул. Чорновола, 16-І, його площа становитиме 1,2 тис. кв. м.

Як повідомлялося, ТОВ "Юск Україна" планує щорічно відкривати 12 нових об'єктів, а за чотири фінансові роки - наростити мережу до 100 магазинів.

У минулому фінроці (1 вересня-2017/31 серпня-2018) мережа продемонструвала зростання оборотів за порівняльними магазинами більш як на 30%, виконавши план по запланованому обороту в 1 млрд грн.

Мережа JYSK почала розвиватися в Україні в 2004 році. Станом на 6 лютого 2019 року мережа представлена ​​47 магазинами, а також інтернет-магазином.

На міжнародному ринку мережа JYSK налічує понад 2,7 тис. магазинів у 51 країні, переважно у Європі.

Нагадаємо:

Як повідомлялося у березні-2019, конкурент JYSK - IKEA - планує відкрити чотири магазини у Києві.

Також нагадаємо, що JYSK за 4 роки планує відкрити в Україні 50 магазинів.

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