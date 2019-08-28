Путін розповів, коли почнуться поставки газу по "Турецькому потоку"
Газ по газопроводу "Турецький потік" потече до Туреччини до кінця 2019 року.
Про це заявив президент РФ Владімір Путін на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
"Виходимо з того, що вже до кінця року російський газ почне надходити турецьким споживачам", - сказав Путін.
Після завершення будівництва другої нитки поставки будуть йти транзитом до Європи через територію Туреччини, нагадав Путін.
Перша нитка "Турецького потоку" призначена для постачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Серед потенційних ринків "Газпром" розглядає Грецію, Італію, Болгарію, Сербію і Угорщину.
Проєкт на 1,4 млрд євро може посилити залежність ЄС від газу та підірвати українську безпеку, побоюються дипломати ЄС і США.
Прем'єр-міністр РФ Дмитрій Медведєв заявив, що рішення про продовження газопроводу "Турецький потік" на Болгарію, Сербію і Угорщину може бути прийняте тільки при отриманні твердих гарантій того, що Євросоюз не перешкоджатиме постачанню газу за цим маршрутом.
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