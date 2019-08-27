Продаж Промінвестбанку не відбувся: ніхто не подав заявку

Фондова біржа ПФТС, на якій на 28 серпня було призначено аукціон із продажу 99,7726% акцій Промінвестбанку, в установлений термін не отримала заявок на його покупку.

Про це з посиланням на Фондову біржу повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На 15:00 (граничний час, встановлений умовами аукціону - ред.) 27 серпня заявки та гарантійні внески для участі в аукціоні були відсутні", - повідомили у прес-службі біржі.

Нагадаємо, Державна виконавча служба виставила на продаж на біржі ПФТС 99,7726% акцій ПІБу в рамках виконання в Україні рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо стягнення з РФ компенсації за нерухоме майно пов'язаних із Коломойським компаній, що мали активи в Криму.

Російський ВЕБ володіє 99,7726% акцій Промінвестбанку і вважає незаконним аукціон із продажу його акцій, пропонуючи потенційним покупцям звертатися з питання покупки акцій безпосередньо до нього.

ВЕБ став власником Промінвестбанку в 2008 році. Свої інвестиції у його розвиток він оцінює у 2,7 млрд дол.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (43,985 млрд грн) Промінвестбанк займав 10-е місце серед 76 діючих банків.

Нагадаємо:

Раніше Російський ВЕБ заявив про заборону продавати свою українську "дочку".

Пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на біржі ПФТС.

"Фінансова компанія "Женева" і "Європейське ощадне товариство" мають намір купити 99,8% акцій Промінвестбанку.

Стартова ціна пакета - 532,1 млн грн.

Виставлений на продаж пакет акцій було стягнуто.

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

У травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму в розмірі 159 млн доларів.

Згідно з повідомленням суду, позов подали екс-глава Приватбанку Олександр Дубілет та 18 компаній, пов'язаних з екс-власниками банку або Приватбанком.

5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва своєю ухвалою заарештував акції українських "дочок" російських банків, включаючи Промінвестбанк.

Верховний суд 25 січня 2019 року прийняв рішення накласти арешт на акції Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку, які "належать боржникові - Російській Федерації".

Крім того, цим банкам заборонено відчужувати рухоме і нерухоме майно, яке "належить боржнику - Російській Федерації".

У червні 2019 року російський держбанк Внєшекономбанк, якому належало 99,7726% акцій Промінвестбанку, подав позов до арбітражу Торгової палати Стокгольма до України через порушення країною міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.

13 серпня суд дозволив групі "Приват" продати "дочку" російського банку.

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