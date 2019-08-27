У першому півріччі держбанки мали 19,5 мільярдів прибутку - Мінфін

За підсумками першого півріччя 2019 року прибуток банків державного сектору склав 19,5 мільярдів гривень, що складає 65% прибутку всього банківського сектору.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що майже 60% усього прибутку сформував "Приватбанк" - 18,3 млрд гривень.

"У ІІ кварталі продовжилося збільшення обсягу кредитного портфеля фізичних осіб, яке склало 2,2 млрд грн (з 01.01.2019 – 4,6 млрд грн), що було зумовлено зростанням споживчого кредитування.

Продовжилась і тенденція зростання коштів населення в банках. Так, у ІІ кварталі їх обсяг зріс на 4,5 млрд грн (порівняно з 01.01.2019 – на 7,9 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За 7 місяців 2019 року платоспроможні банки України отримали 36,7 мільярда гривень чистого прибутку – у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 мільярда гривень).

Економічна правда