Американська компанія відреагувала на звинувачення у поставках неякісного обладнання військовим

Несправність підвісної системи раннього попередження, поставленої Держприкордонній службі, пов’язана з відсутністю обслуговування системи та припиненням програми навчання представників прикордонної служби.

Про це йдеться у коментарі американської компанії WorlwideAerosCorp, що є у розпорядженні Економічної правди.

"Нам стало відомо про недавні напади Генеральної військової прокуратури щодо нас та нашої продукції. Прокуратурою було оприлюднено неправдиві відомості для ЗМІ, що являється тривожним сигналом для подальшого співробітництва в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначають представники компанії, у заяві сказано, що Aeros та інші виробники оригінального обладнання системи несуть відповідальність за несправності Підвісної системи раннього попередження.

"У нас є докази, які демонструють відсутність обслуговування системи та припинення програми навчання представників прикордонної служби. Недбалість та неправильне поводження з обладнанням є справжньою причиною цих несправностей, і якщо ці дії будуть продовжуватися, дуже ймовірно, що це призведе до повної втрати працездатності системи", - заявили представники WorlwideAerosCorp.

"Раніше, щоб уникнути подібних проблем, ми радили українській стороні-замовнику укласти договір з нами або іншою кваліфікованою компанією, для проведення навчання з технічного обслуговування та підбору персоналу. Використання підрядників для цього виду діяльності є стандартною практикою Міністерства оборони США та країн НАТО. На жаль, наші рекомендації були проігноровані", - резюмували американці.

Слідчі також стверджували, що необхідність наявності даного обладнання є спірним для виконання прикордонних програм або знаходження в зоні конфлікту, і не може бути швидко транспортовано, якщо це буде необхідно.

"Це твердження є абсолютно безпідставним, враховуючи, що дане обладнання використовується в зонах проведення бойових дій та на спірних кордонах в США, Німеччині, Італії, Великобританії, і майже у всіх країнах НАТО по всьому світі та рятує життя. Всі 27 датчиків у комплекті, встановлені в одному корпусі, спеціально розробленому для швидкого відключення, а вежа оснащена системою підйому", - йдеться у відповіді компанії.

Прес-служба WorlwideAerosCorp заявляє, що єдина причина, чому розслідування триває, – політична.

"Генеральна військова прокуратура не намагалася зв’язатися з нашою компанією, хоча ми відкриті для діалогу та будь-якого запиту стосовно нашої системи.

Нагадуємо:

22 липня у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" пройшли обшуки.

Обшуки проводили через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Держприкордонслужбі підвісної системи раннього виявлення.

У результаті в СБУ повідомили про викриття посадових осіб "Спецтехноекспорту" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

У компанії заявили, що заволодіння "Спецтехноекспортом" 6,8 мільйона доларів, оплаченими американській компанії за поставлене обладнання, є неможливим, оскільки підприємство є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів, а поставку обладнання здійснювало на виконання постанови уряду.

Адміністрація Держприкордонслужби за рішенням суду стягнула з держпідприємства "Спецтехноекспорт" штрафних санкцій на 1,088 мільйона гривень через неналежне виконання умов контракту під час постачання підвісної системи раннього виявлення AEROS модель TT-RF30-I-R американської компанії Worldwide Aeros Corp.

Згідно із судовими матеріалами, військова прокуратура взялась за фірму зі США, яка поставила для Держприкордонслужби підвісні системи раннього виявлення AEROS, тому що ці системи виходили з ладу, а їх використання було б недоцільним під час збройного конфлікту.

Економічна правда