Поліція викрила схему несплати акцизу з цигарок на 3 мільярди щомісяця

Департамент захисту економіки Національної поліції викрив схему ухилення від сплати 5% акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Збитки від несплати акцизу для державного бюджету складали понад 3 мільярди гривень щомісяця.

Підприємства, які продають оптом тютюнові вироби, у бухобліку не відображають велику частину проданої за готівку продукції.

Натомість відображають номенклатуру інших товарних груп. Це дозволяє не платити 5-відсоткову ставку акцизного збору.

"Тіньовий" обіг грошових коштів допомагають легалізувати так звані "конвертаційні центри". Останні також за винагороду в розмірі 2-3% набувають у реальних підприємств обсяги документально сформованих сум податкового кредиту з ПДВ.

За даними Нацполіції, через ці "тіньові схеми" держбюджет щомісяця недоотримував податків на суму "майже 700 мільйонів гривень в частині акцизного збору, а також близько 2,5 мільярдів гривень в частині ПДВ".

"З метою подальшої роботи в напрямку вирішення проблеми контрабанди та контрафакту на тютюновому ринку працівниками Департаменту захисту економіки на рахунки 52 підприємств накладено арешти, загальна сума понад один мільярд гривень", - йдеться у повідомленні.