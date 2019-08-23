Ліфти у нових будинках від 4 поверхів стануть обов'язковими з 1 грудня

Оновлені державні будівельні норми з вимогою проектування ліфтів у нових житлових будинках висотою від чотирьох поверхів набудуть чинності з 1 грудня 2019 року.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

За його словами, у оновлених будівельних нормах рекомендовано влаштовувати ліфти у нових житлових будинках від 3-х поверхів. А у новому житлі висотою 4 поверхи та більше ліфти передбачаються обов’язково.

За старими нормами ліфти у житлових будинках мали проектуватися лише від 5 поверхів.