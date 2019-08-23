Ліфти у нових будинках від 4 поверхів стануть обов'язковими з 1 грудня
Оновлені державні будівельні норми з вимогою проектування ліфтів у нових житлових будинках висотою від чотирьох поверхів набудуть чинності з 1 грудня 2019 року.
Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.
За його словами, у оновлених будівельних нормах рекомендовано влаштовувати ліфти у нових житлових будинках від 3-х поверхів. А у новому житлі висотою 4 поверхи та більше ліфти передбачаються обов’язково.
За старими нормами ліфти у житлових будинках мали проектуватися лише від 5 поверхів.
"Таким чином ми хочемо підвищити комфорт жителів. Це банальна зручність та доступність людей, а особливо маломобільних груп населення: людей з інвалідністю, вагітних жінок, людей похилого віку, батьків з маленькими дітьми", - заявив заступник міністра.
"Проектування ліфтів, машинних і блокових приміщень та драбин має відповідати актуальним будівельним нормам.
Кількість ліфтів, їхня вантажопідйомність і швидкість мають розраховуватися згідно з правилами залежно від поверховості будинку та кількості мешканців", - йдеться у державних будівельних нормах.
Економічна правда
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