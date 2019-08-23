Україна оскаржила в РФ стягнення 144 мільйонів доларів на користь "Татнєфти"

Україна подала касаційну скаргу до Верховного Суду РФ на рішення про стягнення 112 мільйонів доларів плюс відсотки на користь "Татнєфти" через втрату частки в "Укртатнафті" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська область).

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на картотеку арбітражних судів.

Зазначається, що позивачем є Міністерство юстиції України.

Дату розгляду позову поки не призначили.

Нагадаємо:

Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".

У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська "Татнєфть" припинила поставки нафти на НПЗ.

"Татнєфть" пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити "Татнєфті"компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.

Україна подала клопотання про скасування арбітражного рішення, але 29 листопада 2016 Апеляційний суд Парижа його відхилив і зобов'язав Україну відшкодувати витрати "Татнєфті".