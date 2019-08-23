В Україні створять систему обміну даними для суден і портів

Адміністрація морських портів та онлайн-платформа морських перевезень ShipNEXT розпочинають розробку системи цифрового обміну даними для суден і портів на кшталт тієї, що працює у порту Гамбурга.

Це стало можливим завдяки підписаному меморандуму, повідомляє прес-служба АМПУ.

"Головна мета проекту – створення сервісу, який дозволить у режимі онлайн розраховувати час підходу суден до порту", - зазначили у прес-службі.

Завдяки цьому капітани зможуть обирати оптимальну швидкість підходу до порту, щоб не витрачати зайве пальне та час в очікуванні на рейді. А портові адміністрації зможуть значно покращити ефективність і точність планування руху суден в акваторії портів.

"Мій досвід роботи в портах ЄС свідчить, що максимальна прозорість, зрозумілість та передбачуваність усіх процесів мають велике значення для забезпечення якісного сервісу. Тому портова галузь в усьому світі йде шляхом автоматизації потоків документації, підвищення ефективності роботи та мінімізації людського фактору. Саме це ми робимо в АМПУ", - зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

За його словами, аналог такої системи працює у порту Гамбурга.

"Система розроблена як єдина онлайн-платформа для обслуговування всіх видів вантажу, проведення всіх видів операцій з ними та суднами, тому залучення до неї масиву інформації про суднозаходи та портову інфраструктуру, яким володіє АМПУ, – дуже важливе для обох сторін та перспективне для всього ринку", - додав зі свого боку директор і засновник ShipNEXT Олександра Варваренко.

Зазначається, що користування системою для її учасників буде безкоштовним.

В АМПУ додали, що підписання меморандуму між нею та ShipNEXT сприятиме подальшому впровадженню проектів, спрямованих на цифровізацію та прозорість галузі морської логістики.

Нагадаємо:

Раніше уряд схвалив порядок екологічних перевірок у морських портах.

Також нагадаємо, що морські порти у 2018 році згенерували 2% ВВП України.

Як стало відомо у серпні-2019, група "Приват" контролює понад 80% поставок через морські порти.

Економічна правда