УЗ закупила кам'яного вугілля на 22 мільйона

Філія "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" 21 серпня за результатами тендерів уклала 6 угод із ТОВ "Праймтехпостач" про постачання кам’яного вугілля на загальну суму 22,12 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Зазначається, що переможець тендеру подав документи на продукцію ТОВ "Збагачувальна фабрика "Вугільний енергетичний комплекс" із Селидового зі статутним капіталом 1 тисяча гривень.

"Ним керує кандидат у мери міста Гірник і член БПП Ігор Шостак, а володіє компанія "Europian Communications s.r.o." (Чехія) Катерини Лисенко. Остання володіє ТОВ "Збагачувальна фабрика 105" сама і ТОВ "Глобал Ойл Лтд" з росіянином Олександром Єльцовим із Чехії та Василем Сваричевським.

Її матері Тамарі Лисенко та Вікторії Остапенко належить ТОВ "Збагачувальна фабрика № 105", один із найбільших постачальників вугілля для ПАТ "Центренерго", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що у 2015 році Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадовців ТОВ "Збагачувальна фабрика № 105" та "Центренерго" щодо купівлі суміші законно видобутого вугілля з вугіллям із копанок на окупованій території та виведення отриманих коштів через фіктивні фірми.

Крім цього, "ЗФ "ВЕК" і "ЗФ № 105" фігурують у справі щодо купівлі вугілля тюремниками.

"Тамару Лисенко називали бізнес-партнером братів Клюєвих з експорту вугілля з України. Гарантійний строк на вугілля становить рік, а забезпечення виконання договору – 5%. Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 22,23 млн грн", - пишуть "Наші гроші".

ТОВ "Праймтехпостач" засноване у червні 2018 року під назвою "Найнекс" киянкою Ольгою Чубенко і директором Юрієм Богомазом із-під Києва. Пізніше фірму переписали під новою назвою на киянина Ігоря Петренка, а очолив її Олександр Калюжний зі Сватового. Ці двоє володіють київським ТОВ "Машагропром Лтд".

В одній кімнаті з "Праймтехпостачем" зареєстрована ціла низка юридичних осіб.