Вчені IIG готові безкоштовно забезпечити кожного українця ID-карткою

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Напередодні Дня Незалежності України, 21 серпня, у Києві пройшло технологічне шоу "Електронна Україна", в рамках якого відбулася презентація унікальних досягнень українських вчених, технологів та промисловців у галузі розробки та впровадження електронних ID-документів та IT-систем.

Усі вони входять до складу Industrial Innovation Group (IIG), яку визнано світовим лідером у цьому напрямку.

У ході технологічного шоу ТОП-менеджери IIG заявили про готовність у рекордно швидкий час створити в Україні систему "Електронної держави".

На підтвердження цього група компаній Industrial Innovation Group продемонструвала свої технологічні та виробничі потужності, підкресливши, що в процесі створення електронної України наша держава не потребує жодних іноземних технологій та будь-якої технологічної допомоги.

IIG заявили про готовність у рекордно швидкий час створити в Україні систему "Електронної держави"

За словами генерального директора ПрАТ "ОТІ" Андрія Первушина, сьогодні більшість елементів, документів, таких як ID-картки, закуповуються за кордоном: "Складається парадоксальна ситуація, коли Україна володіє потужним технологічним і виробничим потенціалом, замкненим циклом роботи, як у IIG, яка успішно зарекомендувала себе в різних країнах світу на всіх континентах, але при цьому сама Україна такі товари і послуги імпортує".

Справжньою сенсацією технологічного шоу стало публічне і всенародне виготовлення зразків найсучасніших та найбільш захищених ID-документів Industrial Innovation Group.

Усього за 10 хвилин прямо на очах усіх присутніх було виготовлено одразу чотири документи – ID-карту, посвідчення водія, закордонний паспорт і технічний паспорт транспортного засобу.

При цьому Президент Industrial Innovation Group Ірина Обиденко підкреслила, що IIG готова надати повний спектр послуг для розвитку елементів "електронної України", маючи замкнений цикл виробництва електронних документів, які створюють технологічний базис усім сервісам електронного уряду.

"І головне - Industrial Innovation Group готова безкоштовно забезпечити кожного українця високотехнологічною ID-карткою. Наша Група компаній може реалізувати ту задачу, яку сьогодні ставить українська держава – створити електронну Україну, реалізувати проект "держава у смартфоні", - зробила сенсаційну заяву Ірина Обиденко.

Адже сучасна та суперзахищена ID-картка – це основний ключ доступу до послуг державних органів та інструмент спілкування з владою.