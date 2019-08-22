Кабмін схвалив кредит ЄБРР для "Укргазвидобування" під держгарантії
Кабмін схвалив пропозицію Міністерства фінансів щодо схвалення кредиту на 51,85 мільйона євро від ЄБРР для "Укргазвидобування" під державні гарантії.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 21 серпня, повідомила у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова.
Зазначається, що кошти підуть на збільшення видобутку газу (купівлю 10 верстатів КРС і модернізацію турбін).
Ставка - місячний EURIBOR + 1% річних, одноразова комісія - 1% суми траншів. Комісія за зобов'язаннями - 0,5%.
"Маємо 2 в одному - кошти на видобуток за рахунок офіційного кредитування на вигідних умовах, що відповідає нашій Стратегії управління боргом і таргету по дефіциту", - написала Маркарова.
Нагадаємо:
Равніше повідомлялось, що АТ "Укргазвидобування" планує отримати кредит на 51,85 мільйона євро від Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії.
"Укргазвидобування", 100% акцій якої належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу.
У лютому "Укргазвидобування" за результатами тендеру уклало угоду з американською компанією "DeGolyer and MacNaughton Corp." про оцінку своїх запасів вуглеводнів за 20,25 млн грн.
У червні "Укргазвидобування" виграло всі сім лотів аукціону з продажу нафтогазових спецдозволів.
Як повідомлялося, щоб позбутися енергетичної залежності, Україна має збільшити видобуток газу. Читайте детальніше в колонці ЕП: Видобуток газу у пастці місцевих рад.
Економічна правда
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