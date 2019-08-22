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У Полтаві згорів склад "Нової пошти"

Четвер, 22 серпня 2019, 12:18

Джерело: ДСНС у Полтавській області.

У Полтаві згорів склад "Нової пошти" на площі 1500 кв. м та  майно у ньому, пожежу гасили з вечора до ранку.

Деталі: 21 серпня о 19:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі на вулиці Ветеринарній.

Рятувальники локалізували пожежу о 02:00, ліквідували о 09:04.

Причину пожежі встановлюють.

 

Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

В гасінні пожежі брали участь 81 рятувальник та 20 одиниць техніки.

Українська правда

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