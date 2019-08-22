Джерело: ДСНС у Полтавській області.

У Полтаві згорів склад "Нової пошти" на площі 1500 кв. м та майно у ньому, пожежу гасили з вечора до ранку.

Деталі: 21 серпня о 19:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі на вулиці Ветеринарній.

Рятувальники локалізували пожежу о 02:00, ліквідували о 09:04. Причину пожежі встановлюють.

Травмованих та загиблих внаслідок події немає.