У Полтаві згорів склад "Нової пошти"
Четвер, 22 серпня 2019, 12:18
Джерело: ДСНС у Полтавській області.
У Полтаві згорів склад "Нової пошти" на площі 1500 кв. м та майно у ньому, пожежу гасили з вечора до ранку.
Деталі: 21 серпня о 19:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі на вулиці Ветеринарній.
Рятувальники локалізували пожежу о 02:00, ліквідували о 09:04.
Причину пожежі встановлюють.
Травмованих та загиблих внаслідок події немає.
В гасінні пожежі брали участь 81 рятувальник та 20 одиниць техніки.
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