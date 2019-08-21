Фонд держмайна передумав дешево продавати "Київпассервіс"

Фонд державного майна скасував торги з продажу державного пакета акцій у розмірі 99,9% статутного капіталу АТ "Київпассервіс" за зниженою ціною в 97,9 мільйона гривень.

Про це з посиланням на джерело у Фонді повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що згідно з оголошенням у системі "ProZorro.Продажі", аукціон мав відбутися 17 вересня 2019 року, проте 16 серпня було опубліковано наказ Фонду про його скасування із зниженням стартової ціни.

Як уточнило джерело у Фонді, причиною скасування торгів стало небажання відомства продавати актив "за заниженою ціною".

"Київпассервіс" включає Центральний автовокзал, автостанції "Поділ", "Дарниця", "Полісся", "Південна", "Дачна" у Києві, а також 18 автостанцій у Київській області.

Як повідомлялося, Фонд раніше планував продати акції "Київпассервісу" до листопада 2018 року.

Нагадаємо:

Перші торги з продажу держпакету акцій "Київпассервісу" були призначені на 14 серпня, проте аукціон не відбувся. Стартова ціна лота тоді становила 195,9 млн грн.