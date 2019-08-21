Ощадбанк домігся можливості продати контрольний пакет акцій "АвтоКРАЗу"

Ощадбанк домігся у суді можливості продати контрольний пакет акцій "АвтоКРАЗу" - майже 56% - за борги перед банком.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

"20 серпня Госпсуд Києва повністю задовольнив позов банку до ТОВ "Феррекспо", ТОВ "Газотурбінні технології", ТОВ "Нові промислові технології", ТОВ "Промінек", ТОВ "Перт" про звернення стягнення на належні їм акції АвтоКрАЗу номінальною вартістю 185 млн грн (32,7% статутного капіталу) в рахунок погашення боргу компанії перед Ощадбанком за кредитним договором шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Державна виконавча служба готується реалізувати 23% акцій "АвтоКрАЗу", на які Ощадбанк звернув стягнення раніше згідно з постановою судів.

Таким чином, після набуття рішення суду від 20 серпня законної сили Ощадбанк отримає можливість реалізувати через Державну виконавчу службу контрольний пакет акцій (майже 56%) "АвтоКРАЗу".

Нагадаємо:

У березні 2016 року Ощадбанк відсудив 32,7% акцій "АвтоКрАЗу" номінальною вартістю 185 млн грн в рахунок погашення боргу за цим же кредитним договором.

У січні 2019 року Північний апеляційний Господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "АвтоКРАЗу" і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким було відкрито справу про банкрутство компанії за позовом Ощадбанку.

У липні 2019 року Ощадбанк відсудив у ПАТ "АвтоКРАЗ" Костяннтина Жеваго акції п'яти підприємств за борги в 899,4 мільйонів гривень.

Економічна правда