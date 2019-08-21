"Мотор Січ": китайці прийняли зобов'язання щодо робочих місць і замовлень — ЗМІ

Китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group у поданій на узгодження в АМКУ угоді з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі" прийняли низку соціальних і виробничих зобов'язань, серед них - збереження робочих місць та зарплати і забезпечення заводу замовленнями на достатньому для його розвитку рівні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

За словами співрозмовника видання, це передбачено договором про співпрацю між Україною в особі "Укроборонпрому" та Skyrizon і Xinwei від 27 квітня 2018 року та новим акціонерним договором від 19 червня 2019 року.

За словами джерела, серед зобов'язань - інвестиції в розробку нових двигунів і їхню модернізацію та індексація зарплати на рівень інфляції.

Співрозмовник агентства нагадав, що структура власності "Мотор Січі" до рішення про можливу операцію була вкрай заплутана і непрозора, пов'язана з офшорними компаніями і наближеними до почесного президента компанії В'ячеслава Богуслаєва.

"В результаті угоди компанія повинна стати частиною глобальної публічної компанії, прозорою для управління і контролю, прийняття рішень та діяльності на ринках з точки зору норм міжнародного права.

Ця угода дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок збуту, зберігши виробництво в Україні", - вважає джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що основним ринком збуту для підприємства історично була Росія, в результаті чого після російської агресії в 2014 році обсяг доходів впав більш ніж вшестеро, і на даний час на заводі прийняли рішення про скорочений робочий тиждень.

Єдиним адекватним ринком збуту для завантаження підприємства є ринок КНР, вважає він.

"Підписаними договорами прямо заборонені поставки обладнання і технологій з підприємства "Мотор-Січ", його дочірніх підприємств, через посередників або через підприємство в місті Чунцин в такі країни як Росія, КНДР, Ірак. Тому спекуляції на тему можливих поставок в країну-агресор недоречні", - підкреслило джерело.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

"Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Постачає продукцію більш ніж в 100 країн світу.

За підсумками 2018 року підприємство знизило чистий прибуток в 2,1 рази - до 1,857 млрд грн.

"Мотор-Січ" контролюється В’ячеславом Богуслаєвим.