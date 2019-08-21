Кредити українському бізнесу від 5 років і більше

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Дані програми дозволяють українським підприємствам отримати фінансування на довгий термін за зниженими відсотковими ставками або на пільгових умовах покриття заставою.

В рамках програми Європейської комісії — InnovFin, між Європейським інвестиційним фондом (ЕІФ) і Групою ПроКредит 12 липня 2019 року було підписано угоду про надання інноваційним підприємствам доступу до додаткових 800 млн євро. Так, крім України (110 млн євро) кошти ЕІФ для МСП будуть видаватися банками Групи ПроКредит в Албанії, Боснії і Герцеговині, Болгарії, Грузії, Німеччині, Греції, Молдові, Республіці Македонії, Румунії та Сербії.

На сьогодні в Україні вже 116 бізнес-клієнтів із сектора виробництва, сільського господарства та відновлювальної енергетики стали учасниками програми на суму 60 млн євро.

"Ми пропонуємо скористатися цією унікальною на українському ринку пропозицією підприємствам, орієнтованим на розвиток та інноваційну діяльність, що інвестують в нові технології та енергоефективність. Програма InnovFin в банках ПроКредит заохочує наших клієнтів до інновацій і надає їм можливість підвищити власну конкурентоспроможність", — коментує Віктор Пономаренко, Голова правління ПроКредит Банку.

Більш детально про умови кредитування та спеціальні програми:

https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/business-loan/

https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/