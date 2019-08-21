Енергосистема України може функціонувати без ядерного палива з РФ - Насалик

Українська енергетична система здатна функціонувати без поставки ядерного палива з Російської Федерації.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на брифінгу 21 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо Росія нам взагалі не постачатиме ядерне палива, ми будемо здатні забезпечити (його поставку з інших країн – ред.) і функціонувати без поставки ядерного палива з РФ", - сказав він.

Міністр також акцентував увагу на тому, що за останні кілька років Україна значно просунулася в реалізації низки проектів ыз атомної енергетики - зокрема проектів зі спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива та "Енергетичний міст "Україна-ЄС", а також будівництва заводу з виробництва ядерного палива на майданчику Південно-Української АЕС.

Нагадаємо:

Україна в січні-червні 2019 року придбала ядерне паливо на 98,402 мільйона доларів, при цьому майже половину - у Російській Федерації (для порівняння: у 2018 році у країни-агресора було закуплено палива на 374,621 мільйона доларів).