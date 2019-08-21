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Bolt планує запустити в Україні послугу доставки їжі

Середа, 21 серпня 2019, 12:58

Сервіс замовлення таксі Bolt планує у 2020 році запустити в Україні послугу доставки їжі Bolt Food.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

"В Україні попит на доставку їжі також досить високий. Ми бачимо великий потенціал і працюємо над тим, щоб запустити сервіс з доставки їжі в Україні вже в 2020 році", - заявив регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

За його словами, найближчим часом першим містом, де з'явиться Bolt Food, стане Таллінн.

До кінця 2019 року сервіс також можуть запустити в Латвії, Литві та Південній Африці, у 2020 році - на інших ринках Європи і Африки.

Нагадаємо:

Компанія Bolt веде переговори про запуск в Києві сервісу оренди електросамокатів найближчим часом.

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