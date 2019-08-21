США і Румунія заявили про опозицію "Північному потоку-2"

Президенти США та Румунії у спільній заяві виступили проти проєкту "Північний потік-2", який повинен транспортувати природній газ з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві обох президентів за підсумками зустрічі у Білому домі у вівторок, 20 серпня.

"США та Румунія визнають, що енергетична безпека є національною безпекою. Ми наголошуємо на нашій опозиції "Північному потоку-2" та іншим проєктам, які роблять наших союзників і партнерів енергетично залежними від Росії", - йдеться в спільній заяві, поширеній Білим домом.

"Ресурси природного газу Румунії потенційно дають змогу нарощувати добробут наших країн і підвищувати енергетичну безпеку Європи", - наголосили президенти, пообіцявши розглянути питання про участь США в поліпшенні інвестиційного клімату в Румунії в інтересах обох держав.

"Ми також наполегливо закликаємо наші галузі тісно співпрацювати для підтримки цілей цивільної ядерної енергетики Румунії", - йдеться у заяві.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

31 липня комітет Сенату з міжнародних справ схвалив законопроєкт, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Європейська правда