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Аудит IT-інфраструктури митниці експерти ЄС можуть завершити за кілька місяців - Нефьодов

Вівторок, 20 серпня 2019, 18:55

Експерти Євросоюзу можуть здійснити аудит системи управління ризиками (АСАУР) і всієї ІТ-системи митниці за кілька місяців, вважає глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проект ЄС EU4PFM найме команду, яка цим займатиметься. Вважаємо, що п'яти-шести людей достатньо, щоб встигнути за кілька місяців впоратися з цими операціями. Йдеться не лише про аудит АСАУР, а й взагалі про аудит всієї ІТ-інфраструктури митниці", - сказав Нефьодов після зустрічі з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України.

Він зазначив, що має намір розблоковувати фінансування митниці міжнародними фінансовими організаціями.

"У деяких органів є офіційна заборона на співпрацю з ДФС. Наприклад, американці зупинили її 2016 року", - зазначив Нефьодов.

За його словами, на АСАУР було багато скарг із боку бізнесу.

"Але там 80 тис. ризиків і фільтрів. І одній людині їх неможливо перевірити", - додав очільник Державної митної служби.

Нагадаємо, ЄС виділив 29,5 млн євро на фінансування третьої і четвертої складової програми підтримки управління державними фінансами EU4PFM, які буде спрямовано на експертний супровід податкової та митної реформ в Україні.

Європейська правда

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аудит митниця

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