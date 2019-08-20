Нефьодов розповів, коли сформують центральний апарат митної служби

Переведення працівників з центрального апарату ДФС у новостворену Державну митну службу почнеться наступного тижня.

Про це заявив глава митної сужби Максим Нефьодов на зустрічі з бізнесом, передає LIGA.net.

"Сподіваюся, що на наступному тижні ми почнемо переклад перших людей в центральний апарат. Якщо все буде добре і все піде за планом, на наступному засіданні, тобто вже завтра, Кабмін погодить нам створення територіальних органів", - зазначив Нефьодов.

За словами керівника митної служби, Мінфін на цьому тижні може узгодити штатний розклад та граничну чисельність служби. Таким чином, через місяць центральний апарат буде повністю сформований.

Нагадаємо:

Державна митна служба, яку віднедавна очолює колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

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