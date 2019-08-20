Монетизовану субсидію видаватимуть 34 банки, для боржників залишили Ощадбанк

Кабмін розширив перелік банків, через які українці зможуть отримувати монетизовану субсидію, тепер це буде один із 34 уповноважених банків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

У відомстві наголосили, що починаючи з жовтня цього року виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити, на які пенсіонери отримують пенсію.

Тим субсидіантам, хто ще не вийшов на пенсію, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку.

Якщо субсидіант бажає отримувати субсидію у іншому банку, він має звернутися до управління соцзахисту із відповідною заявою. Разом із заявою потрібно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому є бажання одержувати субсидію готівкою.

У Кабміні підкреслюють, що нововведення не стосується субсидіантів, яким призначена безготівкова форма допомоги. Мова йде про домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги. Вони і далі отримуватимуть субсидію винятково через Ощадбанк.

Зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" закликав уряд повністю перейти на готівкову форму монетизації субсидій.

Монетизовану субсидію можна отримувати через будь-який з нижче перелічених банків:

АТ "Укрексімбанк"

АТ "Ощадбанк"

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

ПАТ "КРЕДОБАНК"

ПАТ "УкрСиббанк"

ПАТ "Ідея Банк"

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

ПАТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ПАТ "ОТП Банк"

ПАТ "Банк Альянс"

ПАТ АКБ "Львів"

ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

ПАТ "МТБ БАНК"

ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

ПАТ "Полтава-банк"

ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

ПАТ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

ПАТ "МЕГАБАНК"

ПАТ "СКАЙ БАНК"

ПАТ "Юнекс Банк"

ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"

ПАТ "Універсал Банк"

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

ПАТ "АКБ "РАДАБАНК"

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"

ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

ПАТ "МОТОР-БАНК"

ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"

ПАТ "КРИСТАЛБАНК"

Роман Скляров, ЕП