Український стартап отримав престижну міжнародну премію Stevie Awards

Українська компанія Wander Way Photo, яка організовує тревел-фотосесії в усьому світі, отримала бронзу премії International Business Awards у категорії "Стартап року" від Stevie Awards.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Зазначається, що стартап засновано всього рік тому зі 100 доларами інвестицій. Він стабільно розвивався протягом року і отримав першого клієнта вже через два місяці після запуску.

"Зараз сервіс доступний у 40 найпопулярніших містах, має команду зі 100 фотографами та отримує 5-зіркові відгуки клієнтів", - зазначається у прес-релізі.

Вручення нагороди відбудеться під час офіційної церемонії нагородження у жовтні 2019 року у Відні, Австрія.

Премія Stevie Awards заснована у 2002 році бізнесменом Майклом Галлахером. Вона вручається компаніям і людям за значний внесок у розвиток різних напрямів бізнесу.

У цьому році на премію було подано рекордну кількість заявок – 4000 -від організацій усіх розмірів і в усіх галузях промисловості.

Нагадаємо:

У червні студентські стартапи з енергоефективності отримали півмільйона інвестицій.

У липні українська платформа Liki24.com, яка займається пошуком та доставкою ліків, залучила 1 мільйон доларів інвестицій.

Також у липні львівський стартап отримав 150 тисяч доларів інвестицій від американського акселератора.

Як повідомлялося раніше, українські стартапи за рік залучили 337 мільйонів доларів.

Економічна правда