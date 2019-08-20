Український стартап отримав престижну міжнародну премію Stevie Awards
Українська компанія Wander Way Photo, яка організовує тревел-фотосесії в усьому світі, отримала бронзу премії International Business Awards у категорії "Стартап року" від Stevie Awards.
Про це повідомляється у прес-релізі компанії.
Зазначається, що стартап засновано всього рік тому зі 100 доларами інвестицій. Він стабільно розвивався протягом року і отримав першого клієнта вже через два місяці після запуску.
"Зараз сервіс доступний у 40 найпопулярніших містах, має команду зі 100 фотографами та отримує 5-зіркові відгуки клієнтів", - зазначається у прес-релізі.
Вручення нагороди відбудеться під час офіційної церемонії нагородження у жовтні 2019 року у Відні, Австрія.
Премія Stevie Awards заснована у 2002 році бізнесменом Майклом Галлахером. Вона вручається компаніям і людям за значний внесок у розвиток різних напрямів бізнесу.
У цьому році на премію було подано рекордну кількість заявок – 4000 -від організацій усіх розмірів і в усіх галузях промисловості.
Нагадаємо:
У червні студентські стартапи з енергоефективності отримали півмільйона інвестицій.
У липні українська платформа Liki24.com, яка займається пошуком та доставкою ліків, залучила 1 мільйон доларів інвестицій.
Також у липні львівський стартап отримав 150 тисяч доларів інвестицій від американського акселератора.
Як повідомлялося раніше, українські стартапи за рік залучили 337 мільйонів доларів.
Економічна правда
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