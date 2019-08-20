Фонд гарантування планує збільшити суму відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує до 2027 року поетапно збільшити суму гарантованого відшкодування до 100 тисяч євро у гривневому еквіваленті, до кінця 2019 року планується перше підвищення.

Про це заявила голова Фонду Світлана Рекрут.

За її словами, Фонд розробляє відповідний законопроект.

Рекрут також зазначила, що протягом 2019-2020 років завершується процедура ліквідації більшості банків, визнаних неплатоспроможними у 2014-2015 роках.

Після цього ФГВФО зможе сконцентруватися на тих напрямках діяльності, які будуть сприяти зростанню захисту прав вкладників, а потім - до рівня їх довіри до банківської системи в цілому.

Зараз Фонд гарантує відшкодування в межах 200 тисяч грн.

Нагадаємо:

За даними ФГВФО, на 1 серпня 75 банків включені до реєстру учасників Фонду, кошти, акумульовані Фондом, перевищують 7,47 млрд грн.

У липні вкладникам неплатоспроможних банків Фонд гарантування виплатив понад 55 млн грн.

Економічна правда