Lufthansa пропонує клієнтам екопальне, але за чималі гроші

Німецька авіакомпанія Lufthansa запускає вебсайт, який дозволяє клієнтам купувати кліматичне пальне для літаків, щоб компенсувати викиди, спричинені польотом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Lufthansa заявила в понеділок, що стале авіаційне паливо, або SAF (синтетична форма керосину), придбане таким чином, буде використане під час одного з рейсів авіакомпанії, що скоротить чисті викиди парникових газів на 80%.

Авіаційна промисловість перебуває під вогнем критики кліматичних активістів через свій порівняно великий вуглецевий слід, хоча авіакомпанії зазначають, що він складає всього 2% від антропогенних викидів у всьому світі.

Компенсаційна послуга Lufthansa обійдеться охочим у немалі гроші. Так, один квиток економ-класу з Франкфурта в Нью-Йорк коштує на 374 євро дорожче звичайного, якщо клієнти купують SAF.

Європейська правда