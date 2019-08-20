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Lufthansa пропонує клієнтам екопальне, але за чималі гроші

Вівторок, 20 серпня 2019, 13:02

Німецька авіакомпанія Lufthansa запускає вебсайт, який дозволяє клієнтам купувати кліматичне пальне для літаків, щоб компенсувати викиди, спричинені польотом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Lufthansa заявила в понеділок, що стале авіаційне паливо, або SAF (синтетична форма керосину), придбане таким чином, буде використане під час одного з рейсів авіакомпанії, що скоротить чисті викиди парникових газів на 80%.

Авіаційна промисловість перебуває під вогнем критики кліматичних активістів через свій порівняно великий вуглецевий слід, хоча авіакомпанії зазначають, що він складає всього 2% від антропогенних викидів у всьому світі.

Компенсаційна послуга Lufthansa обійдеться охочим у немалі гроші. Так, один квиток економ-класу з Франкфурта в Нью-Йорк коштує на 374 євро дорожче звичайного, якщо клієнти купують SAF.

Європейська правда

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паливо Lufthansa авіа

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