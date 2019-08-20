Держгеонадра виставила на "ProZorro.Продажі" ще 5 ділянок

Державна служба геології та надр виставила на п'ятий електронний нафтогазовий аукціон в "ProZorro.Продажі" спеціальні дозволи на користування п’ятьма нафтогазоносними ділянками в Харківській, Полтавській та Луганській областях.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Загальна площа родовищ - майже 700 кв. км. Термін дії спецдозволів - 20 років. П'ятий нафтогазовий електронний аукціон пройде 30 жовтня", - заявив глава служби Олег Кирилюк.

Нафтогазову ділянку у Харківській області спробують продати за 254,6 млн грн, початкова вартість інших 4 ділянок - від 1,5 до 7 млн грн.

Нагадаємо:

З 24 жовтня 2018 року набрав чинності тимчасовий порядок реалізації проекту із впровадженню електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Відповідно до нього, продаж ліцензій здійснюється виключно через електронні торги.

Експериментальний проект, метою якого є перевірка ефективності відкритих електронних аукціонів в сфері дозволів на користування надрами, триватиме до 1 грудня 2019 року.

Економічна правда