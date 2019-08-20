Компанії повинні ставити соціальну відповідальність вище прибутку - бізнес США

Корпорації США несуть відповідальність за надання економічної вигоди для всіх, а не лише для їх інвесторів.

Про це йдеться у заяві групи гендиректорів провідних американських компаній Business Roundtable, передає Reuters.

Зазначається, що заяву підписали керівники понад 180 американських компаній, включно з гендиректорами Amazon, American Airlines (найбільшої авіакомпанії у світі) та JPMorgan Chase (найбільший банк США).

Зазначається, що заява групи є значною мірою символічною, але вона суперечить думці, поширеній в останні 30 років, що корпорації існують для обслуговування акціонерів.

"Поняття про обслуговування акціонерів керувало кожним важливим бізнес-рішенням - від того, скільки отримує генеральний директор до того, чи інвестує компанія у своїх працівників, чи звільняє їх", - пише Reuters.

Група Business Roundtable оприлюднила цю заяву на тлі закликів до більшої корпоративної відповідальності від кандидатів у президенти від Демократичної партії, які хочуть, щоб компанії мали свою точку зору з питань, які не входять до корпоративної сфери.

Голова групи, гендиректор JPMorgan Джеймі Дамон заявив, що в США зростає розрив у рівні добробуту, і пріоритетність усіх зацікавлених сторін призведе до більш здорової економіки.

У заяві йдеться про п'ять зобов'язань, включно з вкладенням коштів у працівників, забезпеченням справедливої зарплати, інвестуванням у підтримку громад та захист довкілля.

Економічна правда