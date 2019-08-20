Прем’єр Британії попросив ЄС переглянути угоду про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся напряму до президента Європейської ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши із неї механізм "бекстоп".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі Бориса Джонсона до Туска, оприлюдненому у понеділок.

"Бекстоп" - механізм, метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Проти нього виступає більша частина британських депутатів, які побоюються, що він відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства.

У листі Джонсон наполягає, що він прагне уникнути жорсткого кордону в Ірландії, та запропонував знайти "гнучкі і творчі рішення для унікальних обставин на острові Ірландія".

"Я пропоную замінити "бекстоп" зобов'язанням створити такі механізми, наскільки це можливо, до закінчення перехідного періоду, які стануть частиною майбутніх відносин", - написав він.

ЄС продовжує наполягати на тому, що гарантія відсутності жорсткого кордону в Ірландії повинна залишитися в угоді і не може бути змінена.

Джонсон виступив із закликом напередодні зустрічей на цьому тижні з лідерами ЄС, а також перед самітом G7 у Франції. Він пообіцяв вивести Велику Британію з блоку до 31 жовтня.

Якщо Британія та ЄС не домовляться про угоду, то країна покине блок за "жорстким сценарієм", який загрожує їй дефіцитом палива, медикаментів та харчів.

Європейська правда