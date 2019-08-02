Суд відхилив вимоги фіскалів до "Трейд Коммодіті" на 500 мільйонів

Господарський суд Дніпропетровської області у рамках справи про банкурутство "Трейд Коммодіті" затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього вимоги Офісу великих платників податків на 24,8 мільйонів гривень, але відхилив вимоги ДФС на 500,6 мільйонів.

Про це повідомляє Finbalance.

Півмільярдні вимоги фіскалів відхилили "як такі, що є неузгоджені".

Водночас суд визнав вимоги ПАТ "Центренерго" на 335,94 млн грн і ТОВ "Глобус" - на 548,8 млн грн. Крім того, суд окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою, на суму 297,3 млн грн.

Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначили на 10 вересня.

Нагадаємо:

7 травня Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті", а також ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрює компанії з орбіти "Трейд Коммодіті" в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.