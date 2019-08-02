Німеччина - найбільший виробник пива в ЄС, Україна експортувала 19 мільйонів літрів

У Європейському Союзі минулого року було вироблено понад 39 мільярдів літрів пива, що еквівалентно 76 літрам на одного жителя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Крім того, у 2018 році ЄС виробив понад 1 мільярда літрів пива, яке містило менше 0,5% алкоголю або взагалі не містило алкоголю.

Дві третини пива, виробленого в ЄС, прийшлося на шість країн-членів. Німеччина була найбільшим виробником у 2018 році з обсягом виробництва 8,3 мільярда літрів (або 21% від загального обсягу виробництва в ЄС). Іншими словами, приблизно кожна п'яте пиво, вироблене в ЄС, походить з Німеччини.

За Німеччиною йдуть Великобританія (4,5 млрд. літрів або 12%), Польща (4,0 млрд. або 10%), Іспанія (3,6 млрд. або 9%), Нідерланди (2,4 млрд. або 6%) і Бельгія (2,4 млрд. літрів або 6%).

У порівнянні з 2017 роком в Італії зафіксовано найбільше зростання виробництва пива, що містить алкоголь (21%), далі йдуть Угорщина (11%) і Чехія (6%).

Навпаки, виробництво пива у Британії впало на 20%, в Австрії і Словаччини - на 10%, а в Нідерландах - на 9%.

Нідерланди експортували 1,9 млрд літрів пива в 2018 році. Це зробило їх найбільшим експортером пива з усіх країн-членів ЄС, випередивши Бельгію та Німеччину (обидві по 1,6 млрд літрів), за якими йдуть Франція (0,6 млрд літрів) і Британія (0,5 млрд. літрів).

Внутрішній ринок пива, яке не виробляється в ЄС, є незначним. При імпорті з країн, що не входять в ЄС, держави-члени віддали перевагу мексиканському пиву (250 мільйонів літрів, або 52% всього імпорту пива з країн поза ЄС в 2018 році).

Далі йде сербське пиво (57 мільйонів літрів, 12%), американське (43 мільйони літрів, 9%), білоруське (23 мільйони літрів, 5%), українське (19 мільйонів літрів, 4%), китайське (17 мільйонів літрів, 4 %), російське (14 мільйонів літрів, 3%) і тайське пиво (10 млн. літрів, 2%).

Європейська правда