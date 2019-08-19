"Воля" тимчасово знизила розцінки на ТБ та інтернет в 2-3 рази

Один з найбільших провайдерів кабельного ТБ та інтернету "Воля" вводить ряд акцій, в яких вартість послуг може виявитися нижче середнього чека компанії.

Про це пише Liga.net.

Так, якщо раніше вартість пакета Воля Smart HD становила 279 гривень на місяць, то наразі вона знизилася до 99 гривень на місяць.

На сайті провайдера зазначено, що зниження ціни пов'язане з "акційними періодом" - він становить до 12 місяців.

Тариф включає в себе інтерактивне ТБ в HD-якості зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

При цьому умови акції діють тільки для нових абонентів "Волі". Для діючих абонентів розцінки в цьому році збільшувалися.

Також "Воля" знизила ціни на пакети "Інтернет 100" і "Спорт Хаб+100".

У першому випадку зі 165 грн/міс до 75 грн/міс. У разі Спорт Хаба - з 215 грн/міс до 75 грн/міс. Акція діє для нових абонентів і буде активна 12 місяців, йдеться на сайті провайдера.

В кінці минулого року з'явилася інформація, що "Воля" очікує в 2018 році збільшення середньої виручки від одного користувача на 25% в порівнянні з 2017 роком - до 137 гривень.

Раніше повідомлялося, що компанія "Ланет" - один з найбільших київських інтернет-провайдерів - оголосив акцію для нових абонентів. Провайдер вирішив продавати гігабітний інтернет за ціною 1 грн на день. Тарифи для деяких старих абонентів при цьому навіть підросли.

Деякі конкуренти розцінили такі дії як демпінг і загрозу для ринку.

Нагадуємо:

Ключовим інвестором компанії "Воля" є американська інвестиційна компанія Providence Equity Partners - 34,92%.

Також великі пакети зберігаються у інвестиційної групи SigmaBleyzer (США) - 15,3% і Європейського банку реконструкції і розвитку (11,7%).

Австралійська компанія Warana Capital Pty Ltd у 2018 році стала міноритарним акціонером ТОВ "Воля Кабель" і придбала 5,6% акцій.