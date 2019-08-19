Всі розділи
Укр / Рус

Україна та Ізраїль планують відкривати техноцентри для IT-сектору

Понеділок, 19 серпня 2019, 16:17

В Ізраїлі та Україні планують відкрити центри високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених та IT-фахівців.

Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, передає LIGA.net.

"Ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців до нашої хай-тек індустрії. Ми також збільшимо інвестиції в цю сферу тут, в Україні. Ми розширюємо угоду про вільну торгівлю - і будемо відкривати високотехнологічні центри в наших столицях", - сказав він.

За його словами, зараз Ізраїль співпрацює з близько 50 000 українськими інженерами, математиками і вченими.

Нетаньягу сподівається, що відкриття високотехнологічних центрів дозволить краще реалізовувати можливості українських талантів.

"Невеликі і середнього розміру держави можуть ставати по-справжньому великими, використовуючи розробки талановитих громадян. У нас є дуже талановиті люди, в обох країнах. Звичайно, ми можемо працювати окремо і досягати великих результатів. Однак куди краще, якщо ми будемо працювати разом" , - сказав ізраїльський прем'єр.

Він додав, що квінтесенцією розвитку будь-якої держави є інновації, "і Україна має великі таланти і можливості для цього".

Нагадаємо:

Україна і Ізраїль планують значно збільшити сукупний товарообіг та розпочати роботу з розширення угоди про зону вільної торгівлі між країнами на сферу послуг.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ізраїль Україна IT наука

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна та Ізраїль планують значно збільшити сукупний товарообіг між країнами 19 серпня 2019, 14:10
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ЗВТ з Ізраїлем 7 серпня 2019, 11:05
Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем 11 липня 2019, 14:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!