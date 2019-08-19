Україна та Ізраїль планують відкривати техноцентри для IT-сектору

В Ізраїлі та Україні планують відкрити центри високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених та IT-фахівців.

Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, передає LIGA.net.

"Ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців до нашої хай-тек індустрії. Ми також збільшимо інвестиції в цю сферу тут, в Україні. Ми розширюємо угоду про вільну торгівлю - і будемо відкривати високотехнологічні центри в наших столицях", - сказав він.

За його словами, зараз Ізраїль співпрацює з близько 50 000 українськими інженерами, математиками і вченими.

Нетаньягу сподівається, що відкриття високотехнологічних центрів дозволить краще реалізовувати можливості українських талантів.

"Невеликі і середнього розміру держави можуть ставати по-справжньому великими, використовуючи розробки талановитих громадян. У нас є дуже талановиті люди, в обох країнах. Звичайно, ми можемо працювати окремо і досягати великих результатів. Однак куди краще, якщо ми будемо працювати разом" , - сказав ізраїльський прем'єр.

Він додав, що квінтесенцією розвитку будь-якої держави є інновації, "і Україна має великі таланти і можливості для цього".

Нагадаємо:

Україна і Ізраїль планують значно збільшити сукупний товарообіг та розпочати роботу з розширення угоди про зону вільної торгівлі між країнами на сферу послуг.