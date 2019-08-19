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Банк Пінчука оскаржує в суді штраф НБУ

Понеділок, 19 серпня 2019, 13:34

Банк "Кредит Дніпро" подав в Окружний адмінсуд Києва позов до НБУ про визнання протиправним і скасування рішення регулятора про накладення штрафу на банк у розмірі 1,29 мільйона гривень.

Про це повідомляє Finbalance з псиланням на ухвалу суду.

Зазначається, що 13 серпня суд відмовився задовольнити заяву банку про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення штрафу до набрання чинності рішенням у цій судовій справі.

"На поточному етапі розгляду спору з наданих позивачем документів та пояснень не вбачається очевидних ознак протиправності рішення Національного банку України від 29.07.2019", - йдеться в ухвалі.

Нагадаємо:

У липні Нацбанк повідомив, що оштрафував банк "Кредит Дніпро" на 300 тисяч гривень за порушення в сфері фінмоніторингу, а саме "за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів".

АТ "Банк "Кредит Дніпро" засноване 7 липня 1993 року. Надає різні види банківських послуг, належить олігарху Віктору Пінчуку. Статутний капітал банку - 2,72 млрд грн.

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банк Нацбанк Пінчук суд

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