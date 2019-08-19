Авіакомпанія Azur Air Ukraine перевезла мільйонного пасажира.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"У серпні нашим літаком було перевезено мільйонного пасажира", - зазначили у компанії.

І порівняли таку цифру із кількістю населення невеликої європейської країни, "на кшталт Кіпру", або "подвійною кількість мешканців Мальти".

Як зазначається на сайті компанії, Azur Air Ukraine розпочала свою діяльність у 2009 році.

Спочатку компанія була заснована під назвою Utair Ukraine, і тоді у її флоті було два літаки ATR-42-300. У 2010 році було закуплено літаки Boeing 737-400. Із 2011 по 2013 рік Azur Air збільшила свій автопарк до 16 машин.

Однак у 2014 році, після анексії Росією Криму та початку антитерористичної операції на сході України, ринок авіаперевезень зазнав тяжкого удару і компанія була змушена скоротити кількість літаків до трьох Boeing 737-800, а також повністю відмовитися від виконання регулярних рейсів.

Із 2015-го компанія змінює назву на Azur Air Ukraine.

Починаючи з 2018-го року до авіапарку компанії потрапили далекомагістральні літаки Boeing 767, які дозволили значно розширити географію польотів.

Компанія базується у столичному аеропорту "Бориспіль", однак пропонує також рейси із регіонів - Харкова, Запоріжжя, Львова та Одеси.

Нагадаємо:

У "Борисполі" в минулому році назвали найбільш непунктуальні авіакомпанії, серед них і Azur Air Ukraine, яка здійснювала перевезення з регулярністю 52%.

На початку липня поточного року Державіаслужба схвалила сім нових маршрутів Azur Air.

Про те, хто відповідальний за спізнення рейсів, яку компенсацію вимагати у перевізника та що контролює Державіаслужба читайте у публікації: Чи такі страшні чартери, як їх малюють

Економічна правда