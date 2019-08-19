На Івано-Франківщині на хабарі затримали начальника митного посту

Слідчі територіального управління Держбюро розслідувань викрили начальника одного з митних постів Івано-Франківської митниці ДФС на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"За попередньою інформацією, службовець вимагав неправомірну вигоду від фізичних осіб-підприємців за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товарів, які ввозяться з країн ЄС; задля безперешкодного оформлення товару "тканина для виготовлення ролет" керівник митного посту уже отримав 2000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабаря. Йому готують повідомлення про підозру.



"У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна", - заявили в ДБР.

Економічна правда