НАБУ: Луценко заважає покарати митників, підозрюваних у корупції

У НАБУ заявляють, що дії генпрокурора Юрія Луценка унеможливлюють притягнення службових осіб митниць ДФС до кримінальної відповідальності за корупцію.

Про це йдеться у заяві Національного антикорупційного бюро України.

За даними бюро, з жовтня 2017 року детективи НАБУ розслідували корупційну схему, впроваджену службовими особами з розмитнення низкою суб’єктів господарювання імпортованих товарів за заниженою вартістю, в результаті чого державі заподіяно збитки в розмірі 170 млн грн.

В межах розслідування було ініційовано накладення арешту на 450 млн. гривень компаній-учасниць схеми.

"За два роки розслідування детективи НАБУ провели слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину та зібрали велику кількість доказів. ... Чим ближче детективи підходили до фінішної прямої, тим відвертіші були намагання усунення їх від цієї справи", - заявили у НАБУ.

24 травня 2019 року справу було передано до ДБР, однак наприкінці червня Луценко скасував це рішення, а 15 серпня "з незрозумілих підстав та без вивчення матеріалів кримінального провадження раптово передав справу, змінивши підслідність, до Нацполіції України".

Відповідно до ч.5 ст.216 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, наголосили у відомстві.

"Рішення генпрокурора ставлять під загрозу можливість притягнення посадовців до кримінальної відповідальності, адже навіть у разі направлення слідчими Нацполіції обвинувальних актів у цих справах до суду усі зібрані докази можуть бути визнані недопустимими", - йдеться у заяві.

У НАБУ також заявили, що генпрокурор "приймає рішення про визначення підслідності розслідувань НАБУ за іншими органами всупереч закону" та закликали Луценка прийняти процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам бюро.