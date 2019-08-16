Одеський аеропорт обслужив мільйонного пасажира

Міжнародний аеропорт "Одеса" 16 серпня обслужив мільйонного пасажира - рекордно раніше, ніж очікувалось.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

"Ми обслугували мільйонного пасажира. Ним стала Юлія Котова , яка відправлялась з Одеси до Києва (Бориспіль) рейсом PS 060 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", - написано на сторінці аеропорту у Facebook.

Як прокоментував В'ячеслав Чеглатонєв, директор з маркетингу та комерції ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса": "У цьому році нам вдалося досягти мільйонної позначки вже в серпні — це рекордний показник для Одеського аеропорту".

Він додав, що з урахуванням розвитку інфраструктури аеропорту та значного розширення маршрутної мережі "є всі передумови, щоб в наступному році даний рубіж ми подолали значно раніше".

Нагадаємо, що 15 серпня, через 4,5 місяця після розконсервації терміналу F, міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийняв мільйонного пасажира.

Як повідомлялося, сумарний пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році збільшився на 24,5% і становив 20,5 мільйона людей, і забезпечений він був не тільки великими аеропортами.

Економічна правда