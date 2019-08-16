"Укроборонпром" поставить Ан-178 у Перу за ціною близько 65 мільйонів доларів

Літак Ан-178 держконцерну "Укроборонпром" (виробництва держпідприємства "Антонов", Київ), який переміг у тендері Міністерства внутрішніх справ Перу, поставлять за ціною близько 65 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що українські літаки замінять літаки Національної поліції Перу (Ан-32).

У тендері брали участь компанія "Спецтехноекспорт" із літаком ДП "Антонов" Ан-178, Національне управління з питань озброєнь Італії з літаком Leonardo C27J, Генеральний директорат озброєнь і матеріалів (DGAM) Іспанії з літаком Airbus C295M.

"За порівняльної оцінки характеристик літаків, розширених гарантій інших тендерних позицій переможцем визнаний літак Ан-178, представлений українським "Спецтехноекспортом" за сумою балів 80,02 бала і ціні близько 65 млн доларів", - зазначається у повідомленні "Антонова".

Підкреслюється також, що згідно із законодавством Перу, підсумки тендера повинен затвердити президент країни.

Нагадаємо:

Раніше ДК "Укроборонпром" став переможцем тендеру, оголошеного МВС Перу, на покупку певної кількості військово-транспортних літаків Ан-178.

У липні 2018 року "Укроборонпром" представив Ан-178 на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де літак виконав демонстраційний політ.