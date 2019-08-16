АМКУ розслідує ймовірний зговір щодо визначення цін на вугілля для ТЕС і ТЕЦ

Антимонопольний комітет розглядає дві справи – щодо домовленостей між низкою підприємств про встановлення певних цін на вугільну продукцію держпідприємств для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ, та про порушення Міністерством енергетики законодавства.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Зокрема, комітетом встановлено, що у 2017-2018 роках зазначене міністерством за участю ДП "Держвуглепостач", ПАТ "Донбасенерго", ТОВ "ДТЕК Енерго", ДПЗД "Укрінтеренерго", ПрАТ "Черкаське хімволокно", ТОВ Фірма "Технова" проводило наради задля досягнення домовленостей щодо цін на вугільну продукцію держпідприємств для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ. Це підтверджено протоколами цих нарад.

Зазначені вище компанії, підкреслюють в АМКУ, а також суб’єкти господарювання, пов’язані з ними відносинами контролю, здійснюють діяльність на ринках електроенергії та енергетичного вугілля, та є між собою потенційними конкурентами.

"Підтримання зазначеними компаніями пропозицій щодо підняття цін вугільної продукції для генеруючих компаній ТЕС та ТЕЦ до узгодженого рівня, могло призвести до спотворення конкуренції на відповідних ринках", - повідомляють в АМКУ.

Враховуючи зазначене, комітет розпочав розгляд:

справи за ознаками вчинення вищезгаданими підприємствами узгоджених дій, які могли призвести до спотворення конкуренції на ринках;

справи за ознаками вчинення Міненерговугілля порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді схилення суб’єктів господарювання до вчинення антиконкурентих узгоджених дій та створення для цих порушень умов.

За результатами розгляду справ в АМКУ пообіцяли ухвалити відповідні рішення.

Нагадаємо:

Наприкінці 2018 року теплову генерацію в Україні назвали найбільш неефективною та найдорожчою в світі.

30 листопада 2018 року міністр енергетики та вуглепрому Ігор Насалик запропонував підняти базову ціну енергетичного вугілля на 10,5% від існуючого рівня.

Від цього, за його словами, мала виграти держава. Хоча, як повідомлялося, у виграші був би найбільший добувач енергетичного вугілля в країні - група Ріната Ахметова, якій би це принесло додатково 6,4 млрд грн на рік.

У липні Луганська ТЕС вимушено перейшла з вугілля на газ.

Економічна правда