Фонд гарантування виставив на аукціон колишній офіс банку "Хрещатик" за 425 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на торги нежитлове приміщення площею 7499,7 квадратних метрів у центрі Києва, де раніше знаходився офіс ПАТ "КБ "Хрещатик".

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Зазначається, що будівля знаходиться у центрі Києва на вул. Прорізній, 8.

"Приміщення оснащене інженерними системами: водопостачання, електрозабезпечення, теплопостачання, має товсті кам’яні стіни і високі стелі, що притаманно для центру Києва.

Початкова ціна лоту - 425,13 млн гривень. Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 29 серпня 2019 року о 16:23.

Дата проведення аукціону: 29 серпня 2019 р. о 09:38.

Нагадаємо:

5 квітня 2016 року НБУ відніс банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних. 2 червня того ж року Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації фінустанови.

Економічна правда