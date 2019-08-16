Фонд гарантування виставив на аукціон колишній офіс банку "Хрещатик" за 425 мільйонів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на торги нежитлове приміщення площею 7499,7 квадратних метрів у центрі Києва, де раніше знаходився офіс ПАТ "КБ "Хрещатик".
Про це повідомляється на сайті ФГВФО.
Зазначається, що будівля знаходиться у центрі Києва на вул. Прорізній, 8.
"Приміщення оснащене інженерними системами: водопостачання, електрозабезпечення, теплопостачання, має товсті кам’яні стіни і високі стелі, що притаманно для центру Києва.
Початкова ціна лоту - 425,13 млн гривень. Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 29 серпня 2019 року о 16:23.
Дата проведення аукціону: 29 серпня 2019 р. о 09:38.
Нагадаємо:
5 квітня 2016 року НБУ відніс банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних. 2 червня того ж року Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації фінустанови.
Економічна правда
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