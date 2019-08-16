"Укрзалізниця" пустить додаткові поїзди до Дня Незалежності
П'ятниця, 16 серпня 2019, 14:16
Чотири додаткові поїзди до Львова, Харкова і Сум курсуватимуть Україною до Дня Незалежності.
Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці".
Додатковий поїзд № 755/756 Київ – Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва.
Поїзд № 205 Покровськ – Харків здійснить рейси 24 та 26 серпня в обох напрямках.
Поїзди № 237 Київ – Дніпро та № 779/780 Суми – Вінниця курсуватимуть туди і в зворотному напрямку 23 та 26 серпня.
Квитки можна придбати у залізничних касах або на сайті Укрзалізниці.
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