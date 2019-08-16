Всі розділи
Укр / Рус

На OpenMarket продають пасажирський літак за 4,5 мільйона

П'ятниця, 16 серпня 2019, 11:33
 

На продаж через OpenMarket (ДП "СЕТАМ") виставлено пасажирський літак Як-40 1976 року випуску за ціною 4,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє ЦТС.

"Літак має заводський номер 9610546, державний реєстраційний знак UR-CDW. ПС виготовлене Київським авіаційним заводом, має реєстраційне посвідчення повітряного судна №РП 1986/4 від 06.11.2006", - зазначається у повідомленні.

Остання дата експлуатації - орієнтовно в 2013 році.

Наразі літак знаходиться на території аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни).

Раніше повітряне судно належало Міжнародній транспортній компанії.

Аукціон із продажу призначений на 12 вересня 2019 року.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року OpenMarket продав найдорожчий лот у своїй історії.

У листопаді 2018 року найбільший боржник із зарплати розпродав на торгах OpenMarket 38 транспортних засобів Харківського державного авіаційного підприємства на 1 мільйон гривень для погашення боргів із зарплати.

У тому ж місяці OpenMarket реалізував логістичний центр "Арктика" під Києвом.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа торги

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Термінал F у "Борисполі" обслужив 1 мільйон пасажирів 15 серпня 2019, 19:03
SkyUp у грудні запускає новий рейс з Києва до Італії 15 серпня 2019, 13:05
Українські літаки постачатимуть у Перу - "Укроборонпром" 14 серпня 2019, 13:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!