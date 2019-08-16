На OpenMarket продають пасажирський літак за 4,5 мільйона
На продаж через OpenMarket (ДП "СЕТАМ") виставлено пасажирський літак Як-40 1976 року випуску за ціною 4,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє ЦТС.
"Літак має заводський номер 9610546, державний реєстраційний знак UR-CDW. ПС виготовлене Київським авіаційним заводом, має реєстраційне посвідчення повітряного судна №РП 1986/4 від 06.11.2006", - зазначається у повідомленні.
Остання дата експлуатації - орієнтовно в 2013 році.
Наразі літак знаходиться на території аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни).
Раніше повітряне судно належало Міжнародній транспортній компанії.
Аукціон із продажу призначений на 12 вересня 2019 року.
Нагадаємо:
У жовтні 2018 року OpenMarket продав найдорожчий лот у своїй історії.
У листопаді 2018 року найбільший боржник із зарплати розпродав на торгах OpenMarket 38 транспортних засобів Харківського державного авіаційного підприємства на 1 мільйон гривень для погашення боргів із зарплати.
У тому ж місяці OpenMarket реалізував логістичний центр "Арктика" під Києвом.
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