Найбагатші люди світу втратили за один день 18 мільярдів доларів

14 серпня стало одним з найгірших днів для американського ринку акцій від початку року – статки 10 найбагатших людей світу скоротилися майже на 18 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Найбільше постраждав лідер списку Forbes Джефф Безос – його статки зменшилися на 3,5 млрд дол. Марк Цукерберг, глава Facebook, втратив 3,2 мільярда доларів. Генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно втратив близько 3 мільярдів.

Ситуація склалася в зв'язку з нестабільною ситуацією на фондовій біржі. Експерти зафіксували максимальне за рік падіння індексу Доу-Джонса. Це ніяк не позначилося лише на одному представнику бізнес-спільноти з топ-10 Forbes – Майклові Блумбергу, колишньому меру Нью-Йорка.

Минулого разу "чорний день на Уолл-стріт" реєструвався 5 серпня. Тоді індекс Доу-Джонса впав одразу на 2,9%, а 18 мільярдерів втратили за підсумками дня 1 млрд доларів або більше.

Нагадуємо:

Фондові ринки США впали після того, як була зафіксована інверсія прибутковостей дворічних і десятирічних облігацій.

Вперше з 2007 року спред прибутковості 2- і 10-річних облігацій опустився нижче нуля в США і Великобританії.

Інверсію вважають індикатором економічної рецесії в США.

У нормальній ситуації прибутковість десятирічних облігацій вища, ніж у коротких, оскільки ризик втрат вищий при довгострокових вкладеннях.

Інверсія ж може означати, що інвестори бачать в короткостроковій перспективі більше ризику, ніж в довгостроковій.

На цьому тлі індекс Dow Jones Industrial Average втратив більше 800 пунктів, або 3,05%, до закриття торгів 14 серпня.