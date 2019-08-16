Всі розділи
Укр / Рус

Найбагатші люди світу втратили за один день 18 мільярдів доларів

П'ятниця, 16 серпня 2019, 10:50
 

14 серпня стало одним з найгірших днів для американського ринку акцій від початку року – статки 10 найбагатших людей світу скоротилися майже на 18 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Найбільше постраждав лідер списку Forbes Джефф Безос – його статки зменшилися на 3,5 млрд дол. Марк Цукерберг, глава Facebook, втратив 3,2 мільярда доларів. Генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно втратив близько 3 мільярдів.

Ситуація склалася в зв'язку з нестабільною ситуацією на фондовій біржі. Експерти зафіксували максимальне за рік падіння індексу Доу-Джонса. Це ніяк не позначилося лише на одному представнику бізнес-спільноти з топ-10 Forbes – Майклові Блумбергу, колишньому меру Нью-Йорка.

Минулого разу "чорний день на Уолл-стріт" реєструвався 5 серпня. Тоді індекс Доу-Джонса впав одразу на 2,9%, а 18 мільярдерів втратили за підсумками дня 1 млрд доларів або більше.

Нагадуємо:

Фондові ринки США впали після того, як була зафіксована інверсія прибутковостей дворічних і десятирічних облігацій.

Вперше з 2007 року спред прибутковості 2- і 10-річних облігацій опустився нижче нуля в США і Великобританії.

Інверсію вважають індикатором економічної рецесії в США.

У нормальній ситуації прибутковість десятирічних облігацій вища, ніж у коротких, оскільки ризик втрат вищий при довгострокових вкладеннях.

Інверсія ж може означати, що інвестори бачать в короткостроковій перспективі більше ризику, ніж в довгостроковій.

На цьому тлі індекс Dow Jones Industrial Average втратив більше 800 пунктів, або 3,05%, до закриття торгів 14 серпня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

фінансова криза ринки США Forbes

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сигнал про наближення фінансової кризи обвалив фондові ринки США 15 серпня 2019, 10:55
Світові ринки падають після рішення Китаю девальвувати юань 5 серпня 2019, 18:50
Відомий економіст напророчив світовій економіці рецесію 3 липня 2019, 20:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!