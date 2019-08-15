Маркарова обрана заступником голови Комітету з призначень керівників держпідприємств

Міністр фінансів Оксана Маркарова обрана заступником голови Комітету з призначень, який здійснює конкурсний відбір керівників і членів наглядових рад для особливо важливих для економіки України державних підприємств.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що до складу Комітету входять чотири представники уряду і чотири незалежні експерти – представники міжнародних фінансових організацій. Головою Комітету наразі є Джейсон Пеллмар, який очолює регіональне представництво Міжнародної фінансової корпорації в Україні та Білорусі. До роботи Комітету залучені також провідні компанії з пошуку керівних кадрів.

Комітет із призначень вже сформував незалежні наглядові ради для "Укрзалізниці", "Укренерго", "Укрпошти", "Адміністрації морських портів України", "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укргідроенерго".

"Ми досягли успішного результату у формуванні незалежних і професійних наглядових рад для державних компаній. Державні підприємства повинні мати прозору і професійну систему управління, яка відповідатиме кращим міжнародним практикам, і зокрема рекомендаціям ОЕСР для державних компаній. Комітет буде активно працювати до кінця каденції і нашого уряду, і я сподіваюсь, що новий уряд продовжить і його роботу, і реформу корпоративного управління", - сказала Маркарова.

Інформація про персональний склад Комітету - за посиланням.

Нагадаємо:

У травні уряд погодив склад наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

На початку липня Кабмін затвердив членів наглядових рад "Приватбанку" і "Ощадбанку" за квотою президента.

А в кінці липня повідомлялося, що новими державними уповноваженими Антимонопольного комітету стануть Наталія Буроменська та Ольга Нечитайло.

Економічна правда