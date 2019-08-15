Маркарова обрана заступником голови Комітету з призначень керівників держпідприємств
Міністр фінансів Оксана Маркарова обрана заступником голови Комітету з призначень, який здійснює конкурсний відбір керівників і членів наглядових рад для особливо важливих для економіки України державних підприємств.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Зазначається, що до складу Комітету входять чотири представники уряду і чотири незалежні експерти – представники міжнародних фінансових організацій. Головою Комітету наразі є Джейсон Пеллмар, який очолює регіональне представництво Міжнародної фінансової корпорації в Україні та Білорусі. До роботи Комітету залучені також провідні компанії з пошуку керівних кадрів.
Комітет із призначень вже сформував незалежні наглядові ради для "Укрзалізниці", "Укренерго", "Укрпошти", "Адміністрації морських портів України", "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укргідроенерго".
"Ми досягли успішного результату у формуванні незалежних і професійних наглядових рад для державних компаній. Державні підприємства повинні мати прозору і професійну систему управління, яка відповідатиме кращим міжнародним практикам, і зокрема рекомендаціям ОЕСР для державних компаній. Комітет буде активно працювати до кінця каденції і нашого уряду, і я сподіваюсь, що новий уряд продовжить і його роботу, і реформу корпоративного управління", - сказала Маркарова.
Інформація про персональний склад Комітету - за посиланням.
Нагадаємо:
У травні уряд погодив склад наглядової ради аеропорту "Бориспіль".
На початку липня Кабмін затвердив членів наглядових рад "Приватбанку" і "Ощадбанку" за квотою президента.
А в кінці липня повідомлялося, що новими державними уповноваженими Антимонопольного комітету стануть Наталія Буроменська та Ольга Нечитайло.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua