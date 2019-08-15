Нефьодов: Якщо митниця вимагає хабарі, пишіть мені напряму

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов закликає повідомляти йому особисто про порушення у відомстві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо у вас митниця вимагає хабарі - пишіть мені напряму в ФБ. Якщо хтось бігає по регіонам і розповідає, що треба збирати гроші Нефьодову - це жуліки. Здавайте жуліків мені", - зазначив Нефьодов.

"Якщо хтось розповідає, що "домовився із зеленими і тепер наглядає за розмитненням" - це мутанти. Здавайте їх Oleksiy Honcharuk (заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук - ред.) і David Braun (кандидат на посаду голови фракції "Слуга народу" Давід Арахамія - ред.)", - додав він.

"Якщо хтось із моїх нових підлеглих думає, що їх бізнес якось від мене сховається - ви помиляєтесь. Це лише питання часу. Якщо хтось митникам дзвонить із будь-яких органів із "порадами" кого і як розмитнювати - тепер ми живемо по новому і ці поради йдуть лісом.

Колеги, я безальтернативно очікую від вас відповіді "вибачте, тепер це не працює, порадьтесь із своїм керівництвом, хай вони набирають голову ДержМитСлужби. Якщо хтось буде розмитнювати щось по командам інших людей - буде звільнений. Якщо хтось на вас тисне - пишіть мені напряму", - написав голова Державної митної служби.

Нагадаємо:

Державна митна служба, яку віднедавна очолює колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

Читайте також інтерв'ю: Головний митник Максим Нефьодов: Мене вже попереджають "Готуйся. Бери охорону. Машину спалять".

Економічна правда