"Нафтогаз" планує стягнути з "Газпрому" 3 мільярди доларів до кінця 2020 року

НАК "Нафтогаз України" планує до кінця 2020 року стягнути з російського "Газпрому" 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Мій прогноз, що до кінця 2020 року ми стягнемо всю суму - близько 3 млрд доларів. Ми почнемо в середині 2020 року і закінчимо стягнення до кінця 2020 року", - сказав він.

За його словами, заарештовані активи "Газпрому" у Великій Британії та Нідерланадах.

"У Люксембурзі та Швейцарії є певні обмежувальні заходи, але їх не можна назвати арештами. Сенс в тому, що в цих країнах немає активів "Газпрому", які можна було б заморозити, але якщо такі активи там з'являться, то вони будуть заморожені

Загальна сума арешту, якщо відштовхуватися від оцінки заморожених активів, значно перевищує те, що вони нам винні. Скажімо так: вона перевищує 3 млрд доларів", - додав виконавчий директор "Нафтогазу".

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Юрій Вітренко: Для мене звільнитися з "Нафтогазу" — як у відпустку піти

Нагадаємо:

У новому арбітражі проти "Газпрому" "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу на транзит і компенсацію у розмірі 11-14 мільярдів доларів, остаточне рішення очікують до кінця 2021 року.

19 липня Апеляційний суд Амстердама та Окружний суд Люксембурга відхилили апеляції "Газпрому" на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території цих країн та стягнення з "Газпрому" активів на користь "Нафтогазу".

Економічна правда